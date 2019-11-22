Украина узнала всех возможных соперников по группе на Евро-2020

Сегодня, 22 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающей стадии квалификации на чемпионат Европы-2020 - раунда плей-офф. Лучшие представители групп Лиги наций-2018/19, которые не сумели пройти отборочный турнир Евро-2020 получили последний шанс для выхода на финальную часть турнира.
По итогам жеребьевки было сформировано 4 "пути", в которых определятся последние 4 участники первенства Европы-2020.
Путь А
#EURO2020 play-off draw
Path A pic.twitter.com/uLrdxiwhYQ
— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) November 22, 2019
Полуфинал 1 (1 - 4): Исландия - Румыния
Полуфинал 2* (2 - 3): Болгария - Венгрия
*победитель пары проведет финал дома
#EURO2020 play-off draw
Path B pic.twitter.com/FQSL30RPXf
— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) November 22, 2019
Полуфинал 1* (1 - 4): Босния и Герцеговина - Северная Ирландия
Полуфинал 2 (2 - 3): Словакия - Ирландия
*победитель пары проведет финал дома
Путь С
#EURO2020 play-off draw
Path C pic.twitter.com/e5YGpqYbmj
— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) November 22, 2019
Полуфинал 1 (1 - 4): Шотландия - Израиль
Полуфинал 2* (2 - 3): Норвегия - Сербия
*победитель пары проведет финал дома
Путь D
#EURO2020 play-off draw
Path D pic.twitter.com/oA7bdbUQmS
— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) November 22, 2019
Полуфинал 1* (1 - 4): Грузия - Беларусь
Полуфинал 2 (2 - 3): Северная Македония - Косово
*победитель пары проведет финал дома
Сборная Украины на Евро-2020 сыграет в группе C, а вторым соперником команды Шевченко по группе является сборная Нидерландов. По итогам сегодняшней жеребьевки раунда плей-офф отбора на ЧЕ-2020 стало известно, что из четвертой корзины Сине-желтые получат в соперники одну из данных сборных: Румыния, Беларусь, Грузия, Косово или Северная Македония.
Соперников по третьей корзины определят 30 ноября, когда состоится жеребьевка финальной части Евро-2020. Нашей команде могут выпасть: Португалия, Турция, Австрия, Швеция и Чехия.