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Украина узнала всех возможных соперников по группе на Евро-2020

Украина узнала всех возможных соперников по группе на Евро-2020
16:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Сборная Украины получила всех возможных соперником по группе на Евро-2020.

Сегодня, 22 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающей стадии квалификации на чемпионат Европы-2020 - раунда плей-офф. Лучшие представители групп Лиги наций-2018/19, которые не сумели пройти отборочный турнир Евро-2020 получили последний шанс для выхода на финальную часть турнира.

По итогам жеребьевки было сформировано 4 "пути", в которых определятся последние 4 участники первенства Европы-2020.

Путь А

Полуфинал 1 (1 - 4): Исландия - Румыния

Полуфинал 2* (2 - 3): Болгария - Венгрия

*победитель пары проведет финал дома

Путь В

Полуфинал 1* (1 - 4): Босния и Герцеговина - Северная Ирландия

Полуфинал 2 (2 - 3): Словакия - Ирландия

*победитель пары проведет финал дома

Путь С

Полуфинал 1 (1 - 4): Шотландия - Израиль

Полуфинал 2* (2 - 3): Норвегия - Сербия

*победитель пары проведет финал дома

Путь D

Полуфинал 1* (1 - 4): Грузия - Беларусь

Полуфинал 2 (2 - 3): Северная Македония - Косово

*победитель пары проведет финал дома

Сборная Украины на Евро-2020 сыграет в группе C, а вторым соперником команды Шевченко по группе является сборная Нидерландов. По итогам сегодняшней жеребьевки раунда плей-офф отбора на ЧЕ-2020 стало известно, что из четвертой корзины Сине-желтые получат в соперники одну из данных сборных: Румыния, Беларусь, Грузия, Косово или Северная Македония.

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Соперников по третьей корзины определят 30 ноября, когда состоится жеребьевка финальной части Евро-2020. Нашей команде могут выпасть: Португалия, Турция, Австрия, Швеция и Чехия.

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Сборная Украины, УЕФА, Футбол, Евро-2020, Новости футбола.
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