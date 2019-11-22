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Гвардиола отреагировал на увольнение Почеттино

Гвардиола отреагировал на увольнение Почеттино
17:03 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Гвардиолу удивило увольнение Почеттино.

Наставник «Манчестер Сити» приветствует возвращение к работе Жозе Моуриньо, который в «Тоттенхэме» заменил Маурисио Почеттино.

«Я был удивлен, когда узнал об увольнении Почеттино. Считаю, что он проделал невероятную работу и оставил команду в лучшем состоянии, чем она была в момент начала его работы».

«Но приветствую возвращение к работе Моуриньо. Это невероятный тренер. Уверен, он достигнет успеха», - отметил Гвардиола.

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«Тоттенхэм» в минувшем сезоне вышел в финал Лиги чемпионов, однако проваливает текущий чемпионат АПЛ, занимая 14-е место.

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АПЛ, Почеттино, Жозе Моуриньо, Пеп Гвардиола, Новости спорта, Новости футбола.
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