Скачать
Пятница, 22.11.2019
Шахтер - Львов: где смотреть онлайн-трансляцию матча
Шахтер - Львов: где смотреть онлайн-трансляцию матча
Украина узнала всех возможных соперников по группе на Евро-2020
Украина узнала всех возможных соперников по группе на Евро-2020
Свитолина попробовала себя в роли телеведущей
Свитолина попробовала себя в роли телеведущей
Мейвезер возвращается в спорт
Мейвезер возвращается в спорт

Лидер Аталанты объяснил почему команда уступила Динамо и Шахтеру

Лидер Аталанты объяснил почему команда уступила Динамо и Шахтеру
17:12 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-игрок Металлиста считает, что он и его партнеры слабо настроились на игры.

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес заявил, что итальянская команда проиграла загребскому «Динамо» и «Шахтеру» в стартовых двух поединках нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов из-за имевшей место быть недооценки соперника.

«Все команды в Лиге чемпионов сильны. И такие, как «Манчестер Сити», но и такие, как «Динамо» Загреб или «Шахтер». Признаюсь, мы думали, что мы находимся в топ-лиге, а наши соперники не столь сильны. В итоге случились 0:4 в Загребе.

Я объясняю это сейчас, но игра, которую я бы хотел сыграть снова – это матч против «Шахтера». В нем мы проиграли из-за чрезмерного желания, можно сказать, что просто переусердствовали», - отметил Гомес.

Колос подписал своего первого легионера в истории

Напомним, в четвертом туре групповой стадии Лиги чемпионов «Аталанта» на своем поле вырвала ничью у «Манчестер Сити» (1:1) и по-прежнему сохраняет шансы на евровесну. «Шахтер» и загребское «Динамо» делят 2-3 места в группе, имея каждый по 5 очков в активе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Чемпионов, ФК Аталанта, Новости спорта, Новости футбола, Алехандро Гомес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
02 Ювентус согласовал трансфер российского футболиста
03 Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций
04 Игроки Ювентуса не дождались извинений от Роналду
05 Уайлдер: Мне нужны две секунды на бой с Ортисом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь