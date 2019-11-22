Лидер Аталанты объяснил почему команда уступила Динамо и Шахтеру

Новости спорта:Экс-игрок Металлиста считает, что он и его партнеры слабо настроились на игры.

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес заявил, что итальянская команда проиграла загребскому «Динамо» и «Шахтеру» в стартовых двух поединках нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов из-за имевшей место быть недооценки соперника.

«Все команды в Лиге чемпионов сильны. И такие, как «Манчестер Сити», но и такие, как «Динамо» Загреб или «Шахтер». Признаюсь, мы думали, что мы находимся в топ-лиге, а наши соперники не столь сильны. В итоге случились 0:4 в Загребе.

Я объясняю это сейчас, но игра, которую я бы хотел сыграть снова – это матч против «Шахтера». В нем мы проиграли из-за чрезмерного желания, можно сказать, что просто переусердствовали», - отметил Гомес.

Напомним, в четвертом туре групповой стадии Лиги чемпионов «Аталанта» на своем поле вырвала ничью у «Манчестер Сити» (1:1) и по-прежнему сохраняет шансы на евровесну. «Шахтер» и загребское «Динамо» делят 2-3 места в группе, имея каждый по 5 очков в активе.