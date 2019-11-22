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Легионер Колоса: Украина - мой второй дом

Легионер Колоса: Украина - мой второй дом
17:33 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Арни Вильхьяльмссон прокомментировал подписания контракта с Колосом.

Исландский новичок «Колоса» Арни Вильхьяльмссон поделился впечатлениями от перехода в клуб из Ковалевки.

«У Украины и Исландии много общего. Здесь такие же хорошие люди, как и в Исландии. Они похожи между собой. Украина для меня – как второй дом.

Большая разница в том, что Исландия – остров, где почти все друг друга знают. Украина намного больше, людей намного больше.

Шахтер - Львов: где смотреть

Ковалевка – очень приятное место. Отличное место для футболистов и футбола в целом. Я счастлив быть здесь. С нетерпением жду момента, когда смогу вернуться на поле.

Моя личная цель – забить как можно больше голов, но в первую очередь я хочу помочь команде набрать как можно больше очков. Здесь качественные футболисты. Первое, что бросилось в глаза, хорошие отношения в команде, поддержка», – сказал Вильхьяльмссон.

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ФК Черноморец, УПЛ, Новости спорта, ФК Колос, Арни Вильхьяльмссон.
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