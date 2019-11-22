Роналду отреагировал на непопадание в заявку на матч с Аталантой

Новости спорта:Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал пост в "Инстаграм", в котором сообщил, что продолжает восстанавливаться после травмы.

Ранее стало известно, что 34-летний нападающий не попал в заявку на матч 13-го тура чемпионата Италии с "Аталантой".

"Сосредоточен на восстановлении и скорейшем возвращении в строй", — написал Роналду в своём "инстаграме".

Напомним, в двух последних матчах за клуб Роналду был заменён. После этого в туринском клубе сообщили, что у форварда имеются проблемы со здоровьем. Несмотря на это, футболист отыграл полностью два матча за сборную Португалии.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 14 матчах на клубном уровне. На его счету 6 забитых мячей и 2 результативные передачи.