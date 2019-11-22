Скачать
Пятница, 22.11.2019
Шахтер - Львов: где смотреть онлайн-трансляцию матча
Шахтер - Львов: где смотреть онлайн-трансляцию матча
Украина узнала всех возможных соперников по группе на Евро-2020
Украина узнала всех возможных соперников по группе на Евро-2020
Свитолина попробовала себя в роли телеведущей
Свитолина попробовала себя в роли телеведущей
Мейвезер возвращается в спорт
Мейвезер возвращается в спорт

Роналду отреагировал на непопадание в заявку на матч с Аталантой

Роналду отреагировал на непопадание в заявку на матч с Аталантой
20:04 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал пост в "Инстаграм", в котором сообщил, что продолжает восстанавливаться после травмы.

Ранее стало известно, что 34-летний нападающий не попал в заявку на матч 13-го тура чемпионата Италии с "Аталантой".

"Сосредоточен на восстановлении и скорейшем возвращении в строй", — написал Роналду в своём "инстаграме".

Напомним, в двух последних матчах за клуб Роналду был заменён. После этого в туринском клубе сообщили, что у форварда имеются проблемы со здоровьем. Несмотря на это, футболист отыграл полностью два матча за сборную Португалии.

Невеста Роналду ошеломила Сеть откровенным фото топлес

В текущем сезоне Роналду принял участие в 14 матчах на клубном уровне. На его счету 6 забитых мячей и 2 результативные передачи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
02 Украина узнала всех возможных соперников по группе на Евро-2020
03 Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций
04 Ювентус согласовал трансфер российского футболиста
05 Футболист Десны дал дерзкий совет Андрею Шевченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь