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Барселона определилась с трансферными приоритетами в 2020 году

Барселона определилась с трансферными приоритетами в 2020 году
20:21 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Барселона будет работать над подписанием правого и центрального защитников.

В "Барселоне" определились с позициями, которые клуб попробует укрепить летом следующего года, сообщает El Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, сине-гранатовые будут работать над подписанием правого и центрального защитников, а также нападающего. Кандидатами на укрепление первой позиции на "Камп Ноу" рассматривают Йозуа Киммиха ("Бавария") и Лукаса Клостерманна ("РБ Лейпцига"). Из центральных защитников в сферу интересов каталонского клуба входят Никола Миленкович ("Фиорентина") и Андреас Кристенсен ("Челси").

Продэксим - Барселона: обзор матча (Видео)

Из нападающих "Барса" следит за ситуациями с Килианом Мбаппе ("ПСЖ"), Гарри Кейном ("Тоттенхэм Хотспур"), Маркусом Рашфордом ("Манчестер Юнайтед") и Лаутаро Мартинесом ("Интер").

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