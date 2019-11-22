Скачать
Пятница, 22.11.2019
Шахтер отгрузил Львову четыре гола, Мораес оформил хет-трик (Видео)
Шахтер отгрузил Львову четыре гола, Мораес оформил хет-трик (Видео)
Украина узнала всех возможных соперников по группе на Евро-2020
Украина узнала всех возможных соперников по группе на Евро-2020
Свитолина попробовала себя в роли телеведущей
Свитолина попробовала себя в роли телеведущей
Мейвезер возвращается в спорт
Мейвезер возвращается в спорт

"Это никогда не произойдет": Лампард не собирается работать в Тоттенхэме

"Это никогда не произойдет": Лампард не собирается работать в Тоттенхэме
21:54 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Главный тренер Челси Фрэнк Лампард отверг возможность того, что он когда-либо возглавит "шпор".

Жозе Моуриньо возглавил Тоттенхэм, хотя ранее заявлял, что никогда не станет тренером "шпор" из-за любви к Челси.

Фрэнк Лампард солидарен с португальцем, но объясняет, что не стоит осуждать "Особенного" — нужно уважать его выбор.

"Работа в Тоттенхэме? Я могу твердо сказать "нет" и повторить это через десять лет. Этого не произойдет. Думаю, у нас с Моуриньо разные ситуации. Он работал во многих клубах и нужно уважать его выбор.

СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019

Я выступал за Челси 13 лет, у меня глубокие чувства к клубу. Челси — в моем сердце, а это является причиной того, что я не буду тренировать Тоттенхэм", — приводит слова Лампарда Sky Sports.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Жозе Моуринью, Футбол, Новости футбола, Фрэнк Лампард.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
02 Невеста Роналду ошеломила Сеть откровенным фото топлес
03 Украина узнала всех возможных соперников по группе на Евро-2020
04 Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций
05 Ювентус согласовал трансфер российского футболиста
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь