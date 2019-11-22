"Это никогда не произойдет": Лампард не собирается работать в Тоттенхэме

Новости спорта:Главный тренер Челси Фрэнк Лампард отверг возможность того, что он когда-либо возглавит "шпор".

Жозе Моуриньо возглавил Тоттенхэм, хотя ранее заявлял, что никогда не станет тренером "шпор" из-за любви к Челси.

Фрэнк Лампард солидарен с португальцем, но объясняет, что не стоит осуждать "Особенного" — нужно уважать его выбор.

"Работа в Тоттенхэме? Я могу твердо сказать "нет" и повторить это через десять лет. Этого не произойдет. Думаю, у нас с Моуриньо разные ситуации. Он работал во многих клубах и нужно уважать его выбор.

Я выступал за Челси 13 лет, у меня глубокие чувства к клубу. Челси — в моем сердце, а это является причиной того, что я не буду тренировать Тоттенхэм", — приводит слова Лампарда Sky Sports.