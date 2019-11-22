Балотелли пожаловался президенту Брешии на тренера

Новости спорта:Тренер Брешии Фабио Гроссо не намерен использовать Марио Балотелли в матче 13-го тура чемпионата Италии.

Если тренер сборной Италии Роберто Манчини верит в то, что Марио Балотелли сможет набрать необходимую форму, чтобы пробиться в заявку на Евро-2020, то его коллега из Брешии Фабио Гроссо пока не видит СуперМарио в своих тактических схемах — сообщает Gazzetta dello Sport.

Во время подготовки к матчу 13-го тура первенства Серии А против Ромы Марио Балотелли во время тактических занятий работал по индивидуальной программе, что свидетельствует о том, что Гроссо, скорее всего, не возьмет нападающего в Рим.

После тренировки минут 15 с командой пообщался президент Брешии Массимо Челлини, после чего долго разговаривал с Балотелли наедине. При этом, если судить по жестикуляции футболиста, он был очень эмоционален и явно недоволен.

Матч Рома — Брешия состоится в воскресенье, 24 ноября. Начало в 16:00 по киевскому времени.