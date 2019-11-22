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Моуриньо: Хочу закончить тренерскую карьеру в Сетубале

Моуриньо: Хочу закончить тренерскую карьеру в Сетубале
22:45 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Новый тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью рассказал о своих планах по поводу завершения карьеры.

Жозе Моуриньо надеется проработать в Тоттенхэме не менее пяти лет, а потом планирует вернуться в Португалию.

"Тоттенхэм — однозначно мой последний клуб в Англии, – цитирует Особенного O Jogo. – Если я смогу проработать здесь столько же, сколько удалось Маурисио Почеттино — пять с половиной лет, это будет просто фантастика! А вообще я планирую тренировать до 70-ти лет, и было бы неплохо, если бы моей последней командой стала Витория Сетубал".

Моуриньо родился в Сетубале, за местную команду играл его отец, а после увольнения из Манчестер Юнайтед сеу Жозе частенько посещал домашние матчи Витории.

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Жозе Моуринью, Футбол, Новости футбола.
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