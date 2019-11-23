Барселона озвучила свои трансферные цели на лето

Новости спорта:Барселона планирует усилить позиции защитников и заполучить нового форварда в следующем году.

Барселона планирует усилить позиции защитников и заполучить нового форварда в следующем году и уже приглядывается к возможным кандидатам.

Одним из главных претендентов на позицию правого бэка является Йозуа Киммих. Поскольку его контракт с Баварии действителен до 2023 года, а немецкий клуб не планирует отпускать игрока, трансфер возможен только если игрок сам будет настаивать на нем.

Альтернативой для испанского клуба может быть Лукас Клостерманн – нынешний защитник Лейпцига.

На место форварда каталонского клуба просматриваются нападающий Манчетстер Юнайтеда – Маркус Рэшфорд и нападающий Тоттенхэма – Харри Кейн, сообщает Mundo Deportivo.

Завтра каталонский клуб сыграет против Леганеса в рамках 14-го тура Ла Лиги. Барселона удерживает 1 позицию в турнире, но обходит Реал лишь по дополнительным показателям.