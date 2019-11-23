Скачать
Суббота, 23.11.2019
Шахтер отгрузил Львову четыре гола, Мораес оформил хет-трик (Видео)
Шахтер отгрузил Львову четыре гола, Мораес оформил хет-трик (Видео)
Украина узнала всех возможных соперников по группе на Евро-2020
Украина узнала всех возможных соперников по группе на Евро-2020
Свитолина попробовала себя в роли телеведущей
Свитолина попробовала себя в роли телеведущей
Мейвезер возвращается в спорт
Мейвезер возвращается в спорт

Александрия - Заря: анонс центрального матча 15-го тура УПЛ

Смотрите фото (3)
Александрия - Заря: анонс центрального матча 15-го тура УПЛ
11:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Вашему вниманию анонс центрального матча 15-го тура УПЛ, в котором сойдутся Александрия и Заря.

В рамках 15-го тура чемпионата Украины Александрия примет Зарю. Стоит отметить, что эти клубы уже дважды пересекались в этом сезоне и дважды лучшими оказывались игроки Шарана.

Александрия - Заря

23 ноября, суббота, 14:00. Стадион Ника, Александрия. Главный арбитр — Дмитрий Кутаков (Бровары). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Ориентировочные составы

"Заря": Шевченко, Тымчик, Чеберко, Абу Ханна, Михайличенко, Кочергин, Иванисеня, Кабаев, Юрченко, Хомченовский, Громов. Запасные: Василь, Каменюка, Арвеладзе, Леднев, Лунев, Русин, Будковский, .

"Александрия": Панькив, Пашаев, Дубра, Шендрик, Лучкевич, Ковалец, Гречишкин, Банада, Мирошниченко, Третьяков, Безбородько. Запасные: Билык, Бабогло, Протасов, Довгий, Ситало, Шастал, Задерака.

Магуайр: Хочу вернуть МЮ былую славу

После паузы на игры сборной для любителей УПЛ сразу такой матч. На удивление, Александрия несмотря на игру на два фронта сумела удержатся в группе лидеров и даже имеет теоретические шансы на второе место, ведь Динамо не отличается стабильностью и опережает представителей Кировоградской области лишь на 3 балла.

В первом круге на выезде благодаря дублю Ковальца повели, Заря лишь на 88-й ответила точным ударом Леднева. Впереди ещё много игр, однако этот матч покажет, кто на что претендует. Тот случай, когда ничья не устроит оба коллектива.

Заря последние четыре матча выиграла с общим счетом 12:2. Александрия имеет аналогичную серию побед на домашней арене "Ника" со счетом 9:2. К слову, Заре предстоит тяжелое закрытие года. После с Александрии их ждет домашний матч с Карпатами, а затем два уик-энда подряд игры с Динамо и Шахетром.

Милан - Наполи: на кого ставят букмекеры

Последний матч в Александрии между этими командами в чемпионата Украине завершился сухой победой Зари 2:0. По прогнозом букмекеров минимальное преимущество в Зари 2,6. На хозяев коэффициент 2,8, а ничья в 3,2. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

ФК Заря, УПЛ, Александрия, Новости спорта, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невеста Роналду ошеломила Сеть откровенным фото топлес
02 Роналду отреагировал на непопадание в заявку на матч с Аталантой
03 Шахтер отгрузил Львову четыре гола, Мораес оформил хет-трик (Видео)
04 Барселона определилась с трансферными приоритетами в 2020 году
05 "Наш воспитанник": Суркис назвал лучшего украинского форварда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь