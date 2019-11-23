Александрия - Заря: анонс центрального матча 15-го тура УПЛ

Новости спорта:Вашему вниманию анонс центрального матча 15-го тура УПЛ, в котором сойдутся Александрия и Заря.

В рамках 15-го тура чемпионата Украины Александрия примет Зарю. Стоит отметить, что эти клубы уже дважды пересекались в этом сезоне и дважды лучшими оказывались игроки Шарана.

Александрия - Заря

23 ноября, суббота, 14:00. Стадион Ника, Александрия. Главный арбитр — Дмитрий Кутаков (Бровары). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Ориентировочные составы

"Заря": Шевченко, Тымчик, Чеберко, Абу Ханна, Михайличенко, Кочергин, Иванисеня, Кабаев, Юрченко, Хомченовский, Громов. Запасные: Василь, Каменюка, Арвеладзе, Леднев, Лунев, Русин, Будковский, .

"Александрия": Панькив, Пашаев, Дубра, Шендрик, Лучкевич, Ковалец, Гречишкин, Банада, Мирошниченко, Третьяков, Безбородько. Запасные: Билык, Бабогло, Протасов, Довгий, Ситало, Шастал, Задерака.

После паузы на игры сборной для любителей УПЛ сразу такой матч. На удивление, Александрия несмотря на игру на два фронта сумела удержатся в группе лидеров и даже имеет теоретические шансы на второе место, ведь Динамо не отличается стабильностью и опережает представителей Кировоградской области лишь на 3 балла.

В первом круге на выезде благодаря дублю Ковальца повели, Заря лишь на 88-й ответила точным ударом Леднева. Впереди ещё много игр, однако этот матч покажет, кто на что претендует. Тот случай, когда ничья не устроит оба коллектива.

Заря последние четыре матча выиграла с общим счетом 12:2. Александрия имеет аналогичную серию побед на домашней арене "Ника" со счетом 9:2. К слову, Заре предстоит тяжелое закрытие года. После с Александрии их ждет домашний матч с Карпатами, а затем два уик-энда подряд игры с Динамо и Шахетром.

Последний матч в Александрии между этими командами в чемпионата Украине завершился сухой победой Зари 2:0. По прогнозом букмекеров минимальное преимущество в Зари 2,6. На хозяев коэффициент 2,8, а ничья в 3,2.