Наставник Селтика оценил перспективы Шведа в клубе

Новости спорта:Нил Леннон полагает, что украинский легионер клуба Марьян Швед по-прежнему не готов к выступлениям за первую команду.

Главный тренер «Селтика» Нил Леннон полагает, что украинский легионер команды Марьян Швед по-прежнему не готов к выступлениям за первую команду. Специалист уверен, что молодой футболист не способен выдерживать интенсивность, с которой «Селтик» играет в чемпионате Шотландии, а потому ожидает, что Шведу удастся адаптироваться к требованиям местного футбола в ближайшее время.

При этом, Леннон приятно удивлен теми усилиями и прогрессом, которые демонстрирует Швед в тренировочном процессе.

В нынешнем сезоне Швед сыграл всего в двух матчах за «Селтик», проведя на поле лишь 35 минут игрового времени и отличившись 1 забитым мячом.

Ранее сам Швед признался, что несмотря на отсутствие игровой практики, считает правильным свое решение о переезде в «Селтик».