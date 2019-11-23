У экс-тренера Реала диагностировали рак

Новости спорта:Вандерлей Лушембурго заболел серьезным недугом.

Бразильский экс-тренер мадридского Реала Вандерлей Лушембурго, ныне работающий на родине в клубе Васко да Гама, заболел серьезным недугом, сообщает Globo Esporte.

У 67-летнего наставника диагностировали рак кожи. В связи с этим врачи рекомендуют Лушембурго как можно скорее провести операцию.

Отмечается, что Лушембурго пока раздумывает над проведением оперативного вмешательства и может сделать это лишь после окончания сезона. Из-за проведения операции бразильцу в любом случае придется пропустить некоторые занятия в Васко да Гама.

Вандерлей Лушембурго возглавлял мадридский Реал с 2004 по 2005 годы. Под его руководством мадридцы финишировали на четвертом месте в чемпионате.

Помимо работе в Мадриде, бразилец возглавлял ряд клубов на родине, а также работал с национальной командой своей страны.