Скачать
Суббота, 23.11.2019
Шахтер отгрузил Львову четыре гола, Мораес оформил хет-трик (Видео)
Шахтер отгрузил Львову четыре гола, Мораес оформил хет-трик (Видео)
Украина узнала всех возможных соперников по группе на Евро-2020
Украина узнала всех возможных соперников по группе на Евро-2020
Свитолина попробовала себя в роли телеведущей
Свитолина попробовала себя в роли телеведущей
Мейвезер возвращается в спорт
Мейвезер возвращается в спорт

У экс-тренера Реала диагностировали рак

У экс-тренера Реала диагностировали рак
11:13 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Вандерлей Лушембурго заболел серьезным недугом.

Бразильский экс-тренер мадридского Реала Вандерлей Лушембурго, ныне работающий на родине в клубе Васко да Гама, заболел серьезным недугом, сообщает Globo Esporte.

У 67-летнего наставника диагностировали рак кожи. В связи с этим врачи рекомендуют Лушембурго как можно скорее провести операцию.

Отмечается, что Лушембурго пока раздумывает над проведением оперативного вмешательства и может сделать это лишь после окончания сезона. Из-за проведения операции бразильцу в любом случае придется пропустить некоторые занятия в Васко да Гама.

Вандерлей Лушембурго возглавлял мадридский Реал с 2004 по 2005 годы. Под его руководством мадридцы финишировали на четвертом месте в чемпионате.

Помимо работе в Мадриде, бразилец возглавлял ряд клубов на родине, а также работал с национальной командой своей страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Вандерлей Лушембурго.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невеста Роналду ошеломила Сеть откровенным фото топлес
02 Роналду отреагировал на непопадание в заявку на матч с Аталантой
03 Шахтер отгрузил Львову четыре гола, Мораес оформил хет-трик (Видео)
04 Барселона определилась с трансферными приоритетами в 2020 году
05 "Наш воспитанник": Суркис назвал лучшего украинского форварда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь