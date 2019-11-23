Окружение Винисиуса раскритиковали Зидана

Новости спорта:Жуниор целенаправленно готовился к сегодняшней встрече с Сосьедадом.

Окружение вингера Реала Винисиуса Жуниора считает несправедливым решение главного тренера Зинедина Зидана оставить бразильца вне заявки на матч с Реал Сосьедадом, сообщает AS.

Приближенные к Винисиусу люди уверены: имеют место быть двойные стандарты, учитывая, что в списке вызванных на матч игроков оказался Гарет Бэйл, только недавно попавший в скандал из-за баннера с надписью «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке».

Отмечатся, что Жуниор целенаправленно готовился к поединку с Сосьедадом во время перерыва на матчи национальных сборных.

Жуниор сыграл в 11 матчах Галактикос в нынешнем сезоне, только один из которых провел полностью. В стартовый состав за это время он попадал четыре раза.

В начале ноября стало известно, что Винисиус не намерен покидать Бернабеу ближайшей зимой из-за отсутствия стабильной игровой практики.

Сливочные сыграют с Реал Сосьедадом сегодня в 22:00 по киевскому времени.