СМИ: Абрамович отказался от идеи продать Челси

Новости спорта:Роман Абрамович отказался от идеи продать лондонский Челси.

Российский бизнесмен Роман Абрамович отказался от идеи продать лондонский Челси. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, владелец клуба не получил достойных предложений от других бизнесменов.

Также, стало известно, что Абрамович очень доволен работой Фрэнка Лэмпарда и выступлениями команды в нынешнем сезоне АПЛ.

Напомним, Роман Абрамович приобрел лондонский клуб 2 июля 2003 года.

В текущем сезоне АПЛ Челси идут на третьем месте АПЛ после 12 туров, отставая на восемь очков от лидирующего Ливерпуля.