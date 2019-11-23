"Мне нравится холод": Тете рассказал об адаптации в Украине

Новости спорта:Футболист "Шахтера" подвел итоги разгрома «Львова» (4:1)

Полузащитник «Шахтера» Тете поделился впечатлениями от матча со «Львовом» (4:1).

– Ты был очень активен: чаще всех бил по воротам, много играл на партнеров. Это холод так подействовал?

– Прежде всего я бы хотел поблагодарить Бога за возможность играть и тренера за доверие ко мне. А я просто делаю свою работу. Дриблинг, удары, старания впереди – это моя игра. И мне нравится холод – он помогает, если честно.

– Луиш Каштру очень хвалит вас, молодых футболистов...

– Важно, когда в команде есть молодые ребята, которые выходят с большим желанием играть. Тренер полностью нам доверяет, а мы делаем то, что умеем, – играем в футбол.

– Поединок со «Львовом» помог подготовиться к встрече с «Манчестер Сити»?

– Да, несомненно. Однако каждый матч – разная история. Сейчас нам было важно сыграть со «Львовом», и это ни в коем случае не подготовка к «Сити». Сегодня вечером имела значение именно эта игра.