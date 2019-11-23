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Ювентус выплатит МЮ круглую сумму за Роналду

Ювентус выплатит МЮ круглую сумму за Роналду
12:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Всего переезд португальца в Турин пополнит казну "красных дьяволов" на 2,5 млн евро.

Ювентус должен до конца этого сезона перечислить на счета Манчестер Юнайтед вторую часть платежа солидарности за трансфер Криштиану Роналду из Реала, сообщает Manchester Evening News.

Платежи солидарности были внедрены ФИФА в 2001 году. Согласно им, при переходе футболиста часть суммы получают клубы, которые его воспитывали с 12 по 32 года. МЮ полагается около 2,5 млн из 100, которые Ювентус заплатил за трансфер Криштиану.

18-летний Роналду перешел в Юнайтед в 2003 году из лиссабонского Спортинга за 19 млн евро, а через шесть лет был продан в Реал за 94 млн, став самым дорогим игроком мира на тот момент.

В футболке Манчестер Юнайтед Криштиану сыграл 292 матча, забив 118 голов. Он трижды выигрывали с командой Премьер-лигу, а также завоевал Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира. Кроме того, в Манчестере Криштиану выиграл первый из пяти своих Золотых мячей, а также дважды подряд признавался лучшим игроком АПЛ.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, МЮ, Новости футбола.
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