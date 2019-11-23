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Маркевич оценил тренерские способности Ротаня

Маркевич оценил тренерские способности Ротаня
13:02 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Известный тренер - о результатах сборной Украины U-21.

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич поделился своим мнением по поводу перспектив сборной Украины U-21: 

- После поражения от Дании молодежной сборной Украины будет сложно пробиться в финальную часть Евро-2021?

– Мне пока сложно сказать. Вроде, ребята стараются, становится виден почерк этой команды, а результата нет. Но я по-прежнему уверен, что из Руслана Ротаня получится хороший тренер.

Думаю, непросто сразу привести коллектив к общему знаменателю, когда состав полностью сформировался только к официальным матчам. Тем более что ребята, пришедшие из сборной U-20, играли немного в другой футбол.

В молодежной сборной важнее то, кто в перспективе может пополнить ряды главной команды страны.

- Претенденты есть?

– Думаю, Денис Попов уже серьезно стучится в эти двери. В последнее время неплохой футбол демонстрирует Роман Вантух.

- Леднев?

– Видно, что Богдан сейчас пребывает в хорошей форме, но если бы он меньше разводил на поле руками, пользы от него было бы еще больше. Да и в игре с датчанами полузащитник не убедил.

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ФК Днепр, Мирон Маркевич, Футбол, Руслан Ротань, Новости футбола.
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