Капитан Мариуполя раскритиковал нынешнюю власть

Новости спорта:Капитан Мариуполя Рустам Худжамов рассказал, как относится к новой власти в Украине.

Голкипер «Мариуполя» Рустам Худжамов в интервью dialog.ua рассказал, как относится к уходу в политику.

«Понимаете, я бы с удовольствием пошел бы в политику, если бы увидел реальную возможность здесь что-то изменить в лучшую сторону. Избраться на пять лет и стараться изо всех сил, так сказать, «колбасить» ради результата. Я бы, может, и рассмотрел такое предложение, если бы оно поступило.

А просто пойти во власть, в парламент и просто ходить в футболке «Мама любит скорость» (депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский пришел в такой футболке в Верховную Раду – прим.)? Или раздавать билеты на «Квартал». Идти туда, чтобы у меня появились 20 квартир или машин. Ради этого идти в политику?

Просто чтобы сделать лучше только жизнь своих родственников. Не знаю. Если уже идти во власть, то что-то сделать для страны, оставить свой след в истории», – сказал Худжамов.