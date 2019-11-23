Эриксен может перейти в итальянский топ-клуб

Новости спорта:Ювентус попробует заполучить лидера Тоттенхэма.

Согласно авторитетным итальянским инсайдерам, Маурицио Сарри хочет видеть в составе Ювентуса датчанина Кристиана Эриксена.

У полузащитника летом заканчивается контракт и он не собирается его продлевать. Итальянский клуб хочет воспользоватся этой ситуацией и купить игрока за бесценок.

Эриксен был не в лучших отношениях с Почеттино, возможно, под руководством Моуриньо игрок сменит решение и останется в команде.

Сейчас Тоттенхэм идет на четырнадцатом месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на 11 очков. В премьер-лиге Кристиан провел 216 матчей и забил 50 голов.