Барселона с трудом обыграла аутсайдера

Новости спорта:Каталонский гранд провел непростой матч в Ла Лиге.

После завершения паузы на матчи сборных «Барселона» в рамках Ла Лиги на выезде играла с аутсайдером «Леганесом».

Несмотря на то, что соперник занимает последнее место, легко каталонцам не было, а победу команда обеспечила во втором тайме благодаря голам Суареса и Видаля.

До матчей конкурентов «Барселона» возвращается на первое место.

Леганес - Барселона 1:2

Голы: Эн-Несери, 12 - Суарес, 53, Видаль, 79

Барселона: тер Штеген, Ваг, Пике, Юмтити, Фирпо, Бускетс (Ракитич, 57), де Йонг (Фати, 70), Дембеле, Гризманн (Видаль, 57), Месси, Суарес