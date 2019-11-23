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Александрия второй раз в чемпионате обыграла Зарю (Видео)

Александрия второй раз в чемпионате обыграла Зарю (Видео)
17:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Подопечные Шарана второй раз в чемпионате и третий за сезон сумели обыграть игроков Скрипника.

В центральном матче 15-го тура Александрия принимала Зарю. В первом круге в Запорожье благодаря дублю Кирилла Ковальца сильнее были гости, совсем недавно эти же команды встречались в Кубке Украины, там победу также одержала Александрия.

Поэтому настрой игроков Скрипника на этот матч был запредельным. Подходили они к данному поединку в отличной форме, выиграв последние четыре игры в УПЛ,

Александрия — Заря 1:0

Голы: Банада, 51

На 23-й минуте Дмитрий Гречишкин (Александрия) не забил пенальти (вратарь).

Александрия: Билык — Пашаев, Дубра, Бухал (Шендрик, 72), Мирошниченко — Гречишкин, Банада, Ковалец — Лучкевич, Безбородько, Третьяков (Задерака, 46).

Заря: Шевченко — Тымчик (Хомченовский, 64), Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Леднев, Юрченко, Кочергин (Лунев, 78) — Громов, Кабаев (Русин, 64).

Предупреждения: Банада, Бухал, Задерака — Михайличенко, Абу Ханна.

Матч начался осторожно с обеих сторон.  На 22-й минуте Богдан Михайличенко сыграл рукой, арбитр указал на одиннадцатиметровую точку. Увы, для болельщиков хозяев Никита Шевченко сумел отбить пенальти от Дмитрия Гречишкина.

В начале второго тайма Евгений Банада сумел вывести хозяев вперед. Виктор Скрипник пытался оживить игру заменами.

Это сработало, Александрия отдала инициативу полностью в руки гостей. Тем не менее, довести дело до забитого мяча у Зари не вышло. Подопечные Шарана взяли важные три очка, которые позволили им вернутся в борьбу за медали.

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Виктор Скрипник, Владимир Шаран, Новости спорта, Новости футбола.
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