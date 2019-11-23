Тоттенхэм обыграл команду Ярмоленко в дебютном матче Моуринью

Новости спорта:В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» уступил «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:3.

Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. Ему ассистировали Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.

Счёт был открыт на 36-й минуте. Автором забитого мяча стал Сон Хын Мин, ему ассистировал Деле Алли. На 43-й минуте преимущество «шпор» увеличил Лукас Моура с передачи Сон Хын Мина. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Гарри Кейн с паса Сержа Орье. На 73-й минуте разрыв в счёте сократил Майкл Антонио с подачи Марка Ноубла. В компенсированное время ещё один гол в ворота «шпор» забил Анджело Огбонна.

Вест Хэм – Тоттенхэм 2:3

Голы: Антонио, 73, Огбонна, 90+6 – Сон, 36, Моура, 43, Кейн, 49.

Вест Хэм: Роберто – Фредерикс, Диоп (Карлос Санчес, 54), Огбонна, Кресвелл – Ярмоленко (Форналс, 56), Нобл, Райс, Андерсон (Антонио, 46) – Снодграсс – Алле.

Тоттенхэм: Гассанига – Орье, Санчес, Альдервейрельд, Дэвис (Роуз, 75) – Дайер, Уинкс – Моура (Сиссоко, 82), Алли (Эриксен, 79), Сон – Кейн.

Предупреждения: Диоп, Фредерикс, Снодграсс – Дэвис, Кейн.

Таким образом, «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу в первом же матче под руководством нового главного тренера — Жозе Моуринью.