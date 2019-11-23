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Лига чемпионов: Битвы титанов за место в плей-офф

Лига чемпионов: Битвы титанов за место в плей-офф
18:42 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Групповой этап Лиги чемпионов понемногу подходит к своему завершению и с каждым туром болельщики узнают все новых участников стадии плей-офф.

Судьбы путевок решаются едва ли не в каждом матче, что делает игры еще более интересными и напряженными. Особенно это касается группы С, где выступает «Шахтер».

Во вторник горнякам предстоит на выезде сыграть с «Манчестер Сити». И в случае победы дончане выйдут в 1/8 финала, правда, для этого им также будет необходимо поражение загребского «Динамо» в игре с «Аталантой». Что касается британцев, они выйдут из группы, если не уступят «Шахтеру», либо если хорваты не выиграют у «Аталанты».

Правда, у горняков невысокие шансы на успех – всего 7% на победу от аналитиков Parimatch. Предыдущий визит «Шахтера» в Манчестер в прошлом году завершился для украинской команды разгромом 0:6. Но, стоит отметить, что в прошлом туре британцы впервые потеряли очки в этой Лиге чемпионов, сыграв вничью с «Аталантой». Поэтому, болельщики дончан все же вправе рассчитывать на маленькое чудо.

Среди других матчей 5-го тура стоит отметить встречу «Тоттенхэма» и «Олимпиакоса». Ведь это будет первая игра лондонцев под руководством нового главного тренера Жозе Моуриньо. Волноваться за результат лондонцам не стоит, эксперты Parimatch дают им 71% на победу. Если прогноз сбудется, то это будет означать для «Тоттенхэма» выход в плей-офф турнира.

Также за внимание зрителей будут бороться встречи «Реал» - ПСЖ, «Барселона» - «Боруссия» Д, «Ювентус» - «Атлетико» и «Ливерпуль» - «Наполи». При этом задачу выхода из группы решили лишь ПСЖ и «Ювентус», всем остальным будут нужны победы над своими прямыми конкурентами.

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Чемпионов, ЛЧ.
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