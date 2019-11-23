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Манчестер Сити не без проблем обыграл Челси

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Манчестер Сити не без проблем обыграл Челси
21:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:«Манчестер Сити» обыграл «Челси» и поднялся на третье место в таблице АПЛ.

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал лондонский «Челси». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Челси» Н'Голо Канте, отправивший мяч в ворота манкунианцев на 21-й минуте после передачи хавбека Матео Ковачича. Спустя восемь минут полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне сравнял счёт. До перерыва нападающий Рияд Марез вывел «горожан» вперёд с паса полузащитника Родриго Эрнандеса.

Манчестер Сити - Челси: видео голов

Эта победа позволила «Манчестер Сити» подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Хосепа Гвардиолы 28 очков. «Челси» (26) опустился на четвёртое место.

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ФК Манчестер Сити, ФК Челси, АПЛ, Чемпионат Англии.
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