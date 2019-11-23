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Экс-звезда Барселоны после Китая продолжит карьеру в Аргентине

Экс-звезда Барселоны после Китая продолжит карьеру в Аргентине
22:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Маскерано продолжит карьеру в «Эстудиантесе».

Аргентинский футбольный клуб «Эстудиантес» анонсировал переход полузащитника Хавьера Маскерано. Официально соглашение между сторонами будет подписано в ближайшие дни.

Маскерано поужинал с президентом «Эстудиантеса» Хуаном Себастьяном Вероном, с которым ранее выступал за национальную команду Аргентины.

С начала 2018 года Маскерано защищал цвета китайского «Хэбей Чайна Форчун». Ранее 35-летний игрок играл в каталонской «Барселоне», «Ливерпуле», лондонском «Вест Хэм Юнайтед», бразильском «Коринтиансе» и аргентинском «Ривер Плейт». В нынешнем сезоне Хавьер отдал 9 результативных передач в 25 матчах китайской Суперлиги.

 
 
 
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¡Gracias @mascherano14 por esta cena con nuestro Presidente, donde se llegó a un acuerdo general para que te sumes a #edlp en los próximos días!!

Публикация от Estudiantes de La Plata (@edelpoficial)

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«Эстудиантес» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Аргентины.

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ФК Барселона, Хавьер Маскерано, Ла Лига, Примера.
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