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Не повезло: обзор матча Ман Сити - Челси (Видео)

Не повезло: обзор матча Ман Сити - Челси (Видео)
09:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Манчестер Сити принимал Челси в центральном матче 13-го тура АПЛ.

Вчера, 23 ноября, стартовал 13 тур АПЛ. В центральном матче игрового дня встречались лондонский Челси и Манчестер Сити. Горожане подходили к этой битве на 3-ей позиции, а подопечные Гвардиолы замыкали Топ-4.

Команды вышли в боевых составах, а Зинченко, который продолжает восстанавливаться от травмы колена, не попал в заявку "горожан".

"Синие более активно начали встречу. После разрезной передачи Абрахама опасно бил Виллиан - мимо дальней штанги. Следом гости создали еще один опасный момент: после неразберихи в штрафной опасно бил Эмерсон - мимо. Через несколько минут Челси забил. Острую передачу Жоржиньо воплотил в гол Канте 0:1. Челси закрыло соперника на своей половине поля, перекатывая мяч с фланга на фланг. Однако, нелепая обрезка в центре поля привела к голу в ворота "синих". Фернандиньо перехватил передачу Эмерсона, отдал на Силву, а тот доставил снаряд Де Брюйне, который сравнял счет. 1:1. Сити перехватил инициативу и пошел вперед. В средине первого тайма Марез вывел "горожан" вперед: фирменный проход алжирца завершился ударом в дальний угол. 2:1. В концовке тайма Ман Сити мог убить интригу в матче. Кепа начудил, отдав мяч Агуэро возле своих ворот, но форвард угодил в перекладину.

Во втором тайме лучше действовало Челси: Виллиан класно пробивал в разворота, а Баркли опасно целил со штрафного - Эдерсон справился. После этого игра немного успокоилась и шла к завершению. В компенсированное время Сити забило 3 гол. Стерлинг элегантно забил в ворота Кепы, но после просмотра VAR гол отменили (Офсайд).

Обзор матча:

Манчестер Сити - Челси 2:1

Голы: де Брюйне, 29, Марез, 37 — Канте, 23

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Фернандиньо, Менди — Де Брюйне, Родри (Гюндоган, 52), Давид Силва (Фоден, 67) — Марез, Агуэро (Жезус, 76), Стерлинг.

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Зума, Томори, Эмерсон (Джеймс, 59) — Канте, Жоржиньо (Маунт, 74), Ковачич — Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 74), Пулишич.

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ФК Манчестер Сити, ФК Челси, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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