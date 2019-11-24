Мальме - Динамо: капитан шведов проведет прощальный матч

Новости спорта:Маркус Росенберг проведет прощальный матч на домашнем стадионе в игре Лиги Европы против Динамо.

Капитан и один из важнейших игроков Мальме Маркус Росенберг проведет прощальный матч на домашнем стадионе в игре Лиги Европы против Динамо, сообщает официальный сайт шведского клуба.

Многолетний лидер команды, которому уже 37 лет, после игры Мальме — Динамо попрощается с болельщиками. В честь этого события клуб выпустил специальные футболки и шарфы для фанатов.

Маркус Росенберг — воспитанник Мальме. Он сперва играл за клуб в период с 2001 по 2005 годы, а затем вернулся в команду в 2014 году. Также выступал за Хальмстад, Аякс, Расинг Сантандер, Вердер и Вест Бромвич.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл за Мальме в 42 поединках во всех турнирах, забив 17 голов и сделав 7 результативных передач.

Поединок Мальме и Динамо пройдет 28 ноября и начнется в 22:00 в рамках пятого тура группового этапа ЛЕ. Киевляне находятся на втором месте группы (6 очков), Мальме занимает третью строчку (5).