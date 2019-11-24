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Вингер Динамо заинтересовал Реал

Вингер Динамо заинтересовал Реал
13:59 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:В Реале давно наблюдают за украинским вингером Виктором Цыганковым.

Как сообщает DefensaCentral, мадридский Реал заинтересовался вингером киевского Динамо Виктором Цыганковым.

Сообщается, что "королевский клуб" давно просматривает кандидатуру украинца.

Однако интерес мадридцев может исчерпаться в том случае, если в борьбу за него начнут вклиниваться представители АПЛ, которые знатно подымут цену на футболиста.

Ранее существенный интерес к футболисту проявляли Тоттенхэм, Ливерпуль, Бавария, дортмундская Боруссия. Недавно также стало известно об интересе со стороны турецкого Галатасарая.

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Помимо этого, два месяца назад экс-наставник "бело-синих" Александр Хацкевич заявил, что летом киевляне отклонили 20-миллионное предложение Хоффенхайма по игроку.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 20 млн евро.

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ФК Динамо (Киев), ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Виктор Цыганков.
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