Вингер Динамо заинтересовал Реал

Как сообщает DefensaCentral, мадридский Реал заинтересовался вингером киевского Динамо Виктором Цыганковым.
Сообщается, что "королевский клуб" давно просматривает кандидатуру украинца.
Однако интерес мадридцев может исчерпаться в том случае, если в борьбу за него начнут вклиниваться представители АПЛ, которые знатно подымут цену на футболиста.
Ранее существенный интерес к футболисту проявляли Тоттенхэм, Ливерпуль, Бавария, дортмундская Боруссия. Недавно также стало известно об интересе со стороны турецкого Галатасарая.
Помимо этого, два месяца назад экс-наставник "бело-синих" Александр Хацкевич заявил, что летом киевляне отклонили 20-миллионное предложение Хоффенхайма по игроку.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 20 млн евро.