Известный тренер мотивировал своих игроков роликом из "Гладиатора", его команда проиграла 1:7

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14:14 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Гаэль Живе рассказал забавную историю из раздевалки.

Бывший защитник сборной Франции Гаэль Живе рассказал, как во время выступления за "Блэкберн" главный тренер Сэм Эллардайс пытался настроить его и других футболистов на предстоящий матч с "Манчестер Юнайтед".

"Мы размялись и вернулись в раздевалку. Пока надевали щитки, Сэм сказал: "Ребята, подождите!"Он включил проектор, чтобы показать нам ролик с кадрами из фильмов "Гладиатор"и "300 спартанцев".

Мы начали выкрикивать: "Ааааа!", подражая воинам с мечами, которые были на видео. Через 30 минут мы проигрывали 0:3. Матч закончился со счётом 1:7. После игры мы все смеялись", — приводит слова Живе L’Équipe.

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Гаэль выступал за "Блэкберн"с 2009 по 2013 год. Защитник также играл в "Монако", "Марселе", "Арль-Авиньоне", "Эвиане"и "Туре".

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ФК Блэкберн, Футбол, Новости футбола, Гаэль Живе.
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