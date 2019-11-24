"14 флагов на груди": Айнтрахт поддержал акцию против расизма

Новости спорта:Футболисты "орлов" вышли на поле с 14 флагами на груди, так они высказались против расизма.

В рамках двенадцатого тура немецкой Бундеслиги Айнтрахт Франкфурт в домашнем матче уступил Вольфсбургу со счетом 2:0.

Однако матч запомнился отнюдь не этим. Футболисты "орлов" вышли на поле с 14 флагами на груди, так они высказались против расизма. Такое число было выбрано неспроста, в команде находятся игроки 14 национальностей (без учета двойных гражданств).

На груди были изображены такие флаги: Германия (Трапп, Циммерманн и другие), Дания (Реннов), Франция (Туре и Ндика), Аргентина (Абраам), Австрия (Хинтереггер), Гвинея (Фалетт), США (Чендлер), Япония (Камада и Хасебе), Швейцария (Соу и Фернандес), Испания (Торро), Босния и Герцеговина (Чавар и Гачинович), Сербия (Костич и Йовелич), Португалия (Силва и Пасиенсия), Голландия (Дост и Де Гузман).

Отметим, что это являлось частью кампании PlatzfürVielfalt (Место для многообразия), которую Айнтрахт запустил совместно с титульным спонсором Indeed.