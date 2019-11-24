Олимпик сотворил камбэк в матче против Карпат и поднялся в Топ-6 УПЛ

Новости спорта:Олимпик обошел Мариуполь в турнирной таблице УПЛ.

Олимпик добыл волевую победу на выезде против Карпат (2:1) в матче 15-го тура чемпионата Украины.

Хозяевам удалось быстро выйти вперед. На девятой минуте счет открыл хавбек львовян Егор Назарина.

Однако еще в первом тайме олимпийцы забили два мяча Карпатам. Не обошлось без ошибок вратаря Львов Андрея Артима. Голкипер не выручил ни после удара Цымбалюка, а также грубо ошибся в голе Шахаба, позволив себя пробить в ближний угол.

Эта победа позволила Олимпику на время подняться на шестое место в турнирной таблице УПЛ, в активе у команды Висенте Гомеса 18 очков. А вот Карпаты с 11 очками идут на 10-й строчке.