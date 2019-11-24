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Десна сенсационно уступила Колосу (Видео)

Десна сенсационно уступила Колосу (Видео)
16:43 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Колос

Новости спорта:Колос неожиданно обыграл Десну, прервав свою пятиматчевую проигрышную серию.

Десна потерпела поражение от Колоса в матче 15-го тура УПЛ. На стадионе Оболонь-Арена черниговский клуб уступил 0:2 подопечным Руслана Костышина.

Ковалевский клуб открыл счет в 1-м тайме. Владимир Лысенко получил мяч в центре чужой штрафной после передачи с правого фланга от Ориховского и отправил мяч в ворота соперников.

Во втором тайме результат удовоил новобранец команды Арни Вильхамссон точным ударом в правый нижний угол от левого угла штрафной.

Таким образом Колос прервал пятиматчевую серию поражений.

Колос — Десна 2:0

Голы: Лысенко, 30, Вильхамссон, 72

Колос: Волынец — Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец — Милько, Задоя, Ориховский (Смирный, 70) — Кожушко (Ильин, 60), Вильхамссон (Рябов, 90+2), Лысенко

Десна: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Западня (Картушов, 64) — Огиря, Богданов (Филиппов, 73) — Калитвинцев, А. Фаворов, Кузык (Хлебас, 73) — Дегтярев

Предупреждения: Задоя, Парамонов, Ильин — А. Фаворов, Имереков, Гитченко

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Колос поднялся на 8-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, набрав 17 очков. Десна осталась на 3-м месте. В данный момент у черниговской команды 27 очков.

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Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Десна, ФК Колос.
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