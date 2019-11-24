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Динамо разгромило Мариуполь: видео голов

Динамо разгромило Мариуполь: видео голов
19:08 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:В заключительном матче 15-го тура Favbet Лиги Динамо на НСК Олимпийский обыграло Мариуполь со счетом 3:0.

В середине первого тайма Динамо вышло вперед после точного удара Виталия Буяльского. На 77-й минуте Виктор Цыганков удвоил преимущество киевлян. Спустя пять минут Беньямин Вербич установил окончательный счет встречи.

Динамо набрало 30 очков и поднялось на второе место в Favbet Лиге. Киевляне воспользовались осечками Десны и Зари, которые проиграли поединки 15-го тура. Отставание Динамо от лидера чемпионата Украины Шахтера составляет 13 очков. Мариуполь с 17 пунктами идет на 7-й позиции.

Гол Буяльского

Гол Цыганкова

Гол Вербича 

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

«Динамо» – «Мариуполь» – 3:0

Голы: Виталий Буяльский (21), Виктор Цыганков (77), Беньямин Вербич (81)

Предупреждения: Артем Беседин (38) – Игорь Тищенко (18), Дава (61)

«Динамо»: Георгий Бущан – Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Александр Караваев, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Карлос Де Пена (Беньямин Вербич, 76), Виталий Буяльский (Николай Шапаренко, 62), Виктор Цыганков, Артем Беседин (Фран Соль, 84)

«Мариуполь»: Евгений Гальчук – Сергей Чоботенко, Дава, Сергей Яворский (Руслан Фомин, 68), Игорь Кирюханцев, Игорь Тищенко, Максим Чех, Дмитрий Мишнёв, Сергей Горбунов, Владислав Вакула (Никита Петерман, 88), Вячеслав Чурко (Алексей Кащук, 83).

В следующем туре Динамо 1 декабря на выезде сыграет против Олимпика. 28 ноября киевляне в Швеции проведут матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы против Мальме. Мариуполь 1 декабря дома примет Шахтер.

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ФК Динамо (Киев), Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Мариуполь.
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