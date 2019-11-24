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Милевский стал чемпионом Беларуси: Для меня это исключительное чемпионство

Милевский стал чемпионом Беларуси: Для меня это исключительное чемпионство
20:06 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо Брест

Новости спорта:Артем отметил, что игра была сложной, ведь это был поединок за чемпионство.

Украинский форвард брестского Динамо Артем Милевский прокомментировал первое чемпионство своей команды в истории, заметив, что этот трофей для него исключительный.

"Для меня это исключительное чемпионство: на склоне своей интересной карьеры завоевал чемпионство там, где родился. Я счастлив за нашего президента Александра Зайцева. Все благодаря ему. Без него ничего бы этого не было: посмотрите, как люди довольны, как мы счастливы . Спасибо ему, он больше всех заслужил.

Кто-то был в сборной, кто-то на базе. Все готовились к этой игре. Да, она получилась сложной, но так и должно быть: это матч за чемпионство. Все в ранах, но так и должно быть. Настроимся ли на последний матч против минского «Динамо»? У нас настроение будет такое, что и с Барселоной могли бы сыграть", - приводит его слова Беларусь 5.

Напомним, что помимо Милевского медали также получили украинцы Александр Нойок и Алексей Хобленко.

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Сборная Украины, Беларусь, Артем Милевский, ФК Динамо (Брест).
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