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Динамо-Брест - чемпион: Марадона поздравил Милевского с титулом (Фото)

Динамо-Брест - чемпион: Марадона поздравил Милевского с титулом (Фото)
07:47 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Динамо-Брест

Новости спорта:Легендарный футболист Диего Марадона поздравил свой бывший клуб с завоеванием чемпионского титула.

Бывший председатель правления брестского Динамо Диего Марадона отреагировал на досрочное завоевание своего бывшего клуба чемпионства Беларуси.

Легендарный аргентинец в своем Instagram поздравил Динамо с победой. Интересно, что сделал он это частично на русском языке.

"Я очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб Динамо-Брест с титулом чемпиона Беларуси. Мои поздравления!!! (на русском языке - прим. ред.)", - написал Марадона.

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Напомним, ранее Диего Марадону уволили с поста главного тренера Химнасии спустя 2,5 месяца после назначения.

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Артем Милевский, Диего Марадона, Футбол, Новости футбола, ФК Динамо (Брест).
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