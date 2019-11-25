Динамо-Брест - чемпион: Марадона поздравил Милевского с титулом (Фото)

Новости спорта:Легендарный футболист Диего Марадона поздравил свой бывший клуб с завоеванием чемпионского титула.

Бывший председатель правления брестского Динамо Диего Марадона отреагировал на досрочное завоевание своего бывшего клуба чемпионства Беларуси.

Легендарный аргентинец в своем Instagram поздравил Динамо с победой. Интересно, что сделал он это частично на русском языке.

"Я очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб Динамо-Брест с титулом чемпиона Беларуси. Мои поздравления!!! (на русском языке - прим. ред.)", - написал Марадона.

Напомним, ранее Диего Марадону уволили с поста главного тренера Химнасии спустя 2,5 месяца после назначения.