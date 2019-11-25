Звезда Реала: "Золотой мяч" должен получить игрок Ливерпуля

Новости спорта:Форвард сборной Бельгии Эден Азар рассказал, кто по его мнению заслуживает получить Золотой мяч в этом году.

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар поделился мыслями о борьбе за «Золотой мяч», вручение которого состоится в декабре этого года.

«Я бы дал награду игроку «Ливерпуля». Мане, Салах и ван Дейк заслуживают её. Если бы Садио выиграл Кубок африканских наций, то нечего было бы и обсуждать. Было бы здорово, если бы он получил приз. Или Мохамед, с которым я дружу. Это было бы отлично как для африканского футбола, так и для английского.

Что касается меня, я был бы очень счастлив получить «Золотой мяч», но не одержим этим. Я всегда был тем, кто играет на команду.

Выходя на поле, я не думаю о том, что должен сделать хет-трик и повысить свои шансы в борьбе за награду. Возможно, я никогда не получу «Золотой мяч». Возможно, я выиграю его один или два раза. Посмотрим», — цитирует Азара Le Parisien.