Лучи рассказал о внедрении VAR в УПЛ

Новости спорта:Лучано Лучи рассказал о тестировании системы VAR в режиме онлайн.

Руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал на примере матча чемпионата U-19 «Динамо» – «Металлург» (5:1) о тестировании системы VAR в режиме онлайн.

– Мы почти на заключительной стадии. Потому что живые матчи, а не тестирование системы в оффлайне, позволят нам впоследствии выйти в онлайн.

Шансы получить сертификат – не проблема. Вопрос только в выполнении всей программы до конца. На матче присутствовали два представителя ФИФА, они здесь для того, чтобы сертифицировать работу арбитров и саму технологию, то есть оборудования.

Эпизоды, когда требуется вмешательство VAR, определяет протокол использования системы. В этом матче, например, были сомнения относительно назначения углового, но эта система не применяется в таких случаях.

- В других матчах УПЛ, были такие случаи?

– Да, много, очень много таких случаев было. Особенно это касается в случаях с игрой рукой в штрафной. «Колос» – «Динамо», «Мариуполь» – «Колос». Достаточно случаев.

Думаю, следующим стадионами, которые получат сертификацию, будут НСК «Олимпийский» и ОСК «Металлист».

А всем критикам этой системы можно ответить, что все движется вперед, а не назад. Эта система позволяет прояснить много неоднозначных эпизодов, – сказал Лучи в эфире «Профутбола».