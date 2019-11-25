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Рома Фонсеки разгромила Брешию в 13-м туре Серии А (Видео)

Рома Фонсеки разгромила Брешию в 13-м туре Серии А (Видео)
10:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Римская Рома одержала разгромную победу над Брешией в 13-м туре чемпионата Италии.

В воскресенье, 24 ноября, в рамках 13-го тура чемпионата Италии по футболу римская Рома под руководством экс-наставника Шахтера Пауло Фонсеки встречалась с Брешией.

Рома – Брешия 3:0

Голы: Смоллинг, 48, Манчини. 57, Джеко, 66.

Рома: Пау Лопес – Флоренци (Сантон, 77), Смоллинг, Манчини, Коларов – Диавара, Верету – Пеллегрини (Ундер, 72), Дзаньоло (Перотти, 80), Клюйверт – Джеко.

Брешия: Йоронен – Сабелли, Чистана, Чанселор, Мартелла – Бизоли (Морозини, 82), Тонали, Ндой (Змргал, 72) – Ромуло – Торегросса (Айе, 71), Доннарумма.

Предупреждения: Дзаньоло – Ромуло.

Первый тайм поединка завершился без голов, а вот во второй половине встречи римляне отправили в сетку ворот гостей три безответных гола. Первым гол на свой счет записал экс-игрок МЮ Крис Смоллинг, затем еще два гола забили Манчини и Джеко. 

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Победа позволила Роме набрать уже 25 очков и после 13 туров римский клуб уверенно идет на четвертой позиции. Брешия в свою очередь с 7 баллами в активе занимает последнее место в турнирной таблице Серии А.

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ФК Рома, Серия А, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола, ФК Брешия.
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