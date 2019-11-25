МЮ и Шеффилд устроили чумовую перестрелку в 13-м туре АПЛ (Видео)

Новости спорта:Манчестер Юнайтед не смог обыграть Шеффилд в 13-м туре чемпионата Англии по футболу.

В воскресенье, 24 ноября, Манчестер Юнайтед встречался с новичком АПЛ Шеффилдом Юнайтед. Матч проходил на стадионе "Брэмолл Лейн".

Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед 3:3

Голы: Флек, 19, Муссе, 52, Макберни, 90+1 — Уильямс, 72, Гринвуд, 77, Рашфорд, 79

Шеффилд Юнайтед: Мур — Бешем (Робинсон, 83), Ягелка, О'Коннелл — Болдок, Лундстрем, Норвуд, Флек, Стивенс — Макголдрик (Шарп, 78), Муссе (Макберни, 68)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Магуайр, Джонс (Лингард, 46) — Ван-Биссака, Перейра (Гринвуд, 73), Фред, Уильямс — Джеймс, Марсьяль (Туанзебе, 85), Рашфорд

Предупреждения: Лундстрем — Уильямс, Ван-Биссака

Хозяева поля первыми открыли счет в игре усилиями Флека на 19-й минуте. Во втором тайме "клинки" удвоили преимущество, благодаря голу Муссе на 52-й минуте и были близки к победе в матче. Но "красные дьяволы" не сдавались и выдали ударную десятиминутку начиная с 70-й минуты, забив три гола к ряду. На 72-й минуте забил Уильямс, затем спустя пять минут сравнял счет в игре Гринвуд и на 79-й минуте Рашфорд вывел вперед МЮ.

Казалось подопечные Сульшера вырвали победу в "мертвом" матче, но уже в компенсированное время на 90+1-й минуте игры Макберни вырвал ничью для Шеффилда.

После 13-ти туров МЮ с 17-ю очками в активе расположился на 9-й строчке в турнирной таблице АПЛ. У Шеффилда в свою очередь 18 баллов и занимает шестое место в турнирке английской Премьер лиги.