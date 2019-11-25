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Леоненко дал несколько советов футболистам Шахтера перед матчем с Ман Сити

Леоненко дал несколько советов футболистам Шахтера перед матчем с Ман Сити
11:33 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Виктор Леоненко поделился ожиданиями от предстоящего матча Шахтера против Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

Эксперт программы Великий футбол Виктор Леоненко поделился ожиданиями от предстоящего матча Шахтера против Манчестер Сити в Лиге чемпионов. По его мнению, Горнякам в игре с Горожанами необходимо просто набраться опыта, а поражение не станет трагедией.

«В отсутствии Марлоса на матч против Манчестер Сити ничего страшного нет. Как ни крути, а в этом матче придется отбирать. А мы знаем, что Марлос в отборе не такой сильный. В принципе, как и Тете. Так что на правый фланг можно ставить любого, кто умеет отбирать. У Шахтера с этим проблемы, потому что Болбат тоже убегает куда-то, а Пятов и Кривцов должны руководить обороной, кричать, материться, чтобы игроки возвращались или уже сами закрывали эту зону», — заявил Леоненко в эфире программы Великий футбол.

«А то, что придется играть без Тайсона, то как-то же надо играть. Ничего страшного не произойдет, если Шахтер проиграет. Понятно, что Манчестер Сити сильнее, но для меня главное в таких матчах — набираться опыта».

Полузащитники Шахтера Марлос и Тайсон не сыграют в завтрашнем матче с Манчестер Сити. Капитан Горняков пропустит игру по причине повреждения.

Начало матча Манчестер Сити — Шахтер в 22:00 по киевскому времени. По итогам четырых туров команда Луиша Каштру занимает второе место в группе C, имея пять очков и опережая загребское Динамо за счет преимущества в личных встречах.

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ФК Шахтер, ФК Манчестер Сити, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Виктор Леоненко.
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