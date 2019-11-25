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Легионер Шахтера: Думаю, нас уже можно поздравить с чемпионством

Легионер Шахтера: Думаю, нас уже можно поздравить с чемпионством
12:12 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Тете высказался касательно отрыва от киевского Динамо в УПЛ, которое уже составляет 13 очков.

Полузащитник донецкого Шахтера Тете высказался касательно отрыва от киевского Динамо в УПЛ, которое уже составляет 13 очков.

"Думаю, нас уже можно поздравлять с чемпионством. Титул очень близок. Но важно доработать до конца, а потом все обязательно будет, не сомневаюсь.

Разница в тактическом подходе между Фонсекой и Каштру? Она заключается в том, что Паулу любит, чтобы фланговые игроки находились уже на поле, а Луиш – наоборот, любит играть в атаке шире. Такой футбол мне тоже нравится", - рассказал игрок в программе Великий футбол.

Напомним, в последнем матче Шахтер переиграл Львов с разгромным счетом 4:1.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Тете.
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