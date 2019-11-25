Александрия - Вольфсбург: матч Лиги Европы обслужат австрийцы

Новости спорта:Матч пятого тура группового раунда Лиги Европы между Александрией и Вольфсбургом рассудит австрийская бригада арбитров.

Матч пятого тура группового раунда Лиги Европы между Александрией и Вольфсбургом рассудит австрийская бригада арбитров во главе с Мануэлем Шуттенгрубером.

Главный арбитр: Мануэль Шуттенгрубер

Ассистенты: Роланд Бранднер, Роберт Штейнахер

Четвертый арбитр: Рене Айснер

Поединок Александрии и Вольфсбурга состоится в четверг, 28 ноября, во Львове. Начало матча в 19:55.

По итогам четырех туров Александрия занимает последнее место в группе I с тремя очками. У Вольфсбурга — пять очков, Волки на втором месте.