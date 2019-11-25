Александрия - Вольфсбург: матч Лиги Европы обслужат австрийцы

Матч пятого тура группового раунда Лиги Европы между Александрией и Вольфсбургом рассудит австрийская бригада арбитров во главе с Мануэлем Шуттенгрубером.
Главный арбитр: Мануэль Шуттенгрубер
Ассистенты: Роланд Бранднер, Роберт Штейнахер
Четвертый арбитр: Рене Айснер
Поединок Александрии и Вольфсбурга состоится в четверг, 28 ноября, во Львове. Начало матча в 19:55.
По итогам четырех туров Александрия занимает последнее место в группе I с тремя очками. У Вольфсбурга — пять очков, Волки на втором месте.