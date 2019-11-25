Зидан: Мы не мечтаем отомстить ПСЖ за разгром в Париже

Новости спорта:Французский специалист Зинедин Зидан прокомментировал предстоящую дуэль Реала против ПСЖ в Лиге чемпионов.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан считает предстоящий матч группового турнира Лиги чемпионов с "ПСЖ" самым важным в году. Напомним, что этот поединок состоится во вторник.

"Все будет зависеть от головы, сердца, концентрации игроков, - цитирует Зидана lequipe.fr.

Это важный матч, который мы рассматриваем как самый важный в году. Бэйл? Это важный матч для Гарета, но не только. Он важен для всех игроков. Мы знаем уровень "ПСЖ". Мбаппе? Он приедет на "Бернабеу", но приедет как наш соперник. Он очень важен для своей команды. "ПСЖ" - команда, у которой практически нет недостатков.

Поражение 0:3 в Париже? Мы не мечтаем отомстить. Мы изменились с тех пор. Мы создаем много моментов, мы ставим цели и не тратим много денег. Для меня это самая важная игра года. Если у нас все пойдет хорошо, план сработает. Я хочу увидеть, что команда будет его выполнять в течение 90 минут".