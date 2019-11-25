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Дибала - о Месси и Роналду: Мы говорим о двух феноменах

Дибала - о Месси и Роналду: Мы говорим о двух феноменах
17:16 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский форвард Пауло Дибала поделился своим мнением о Месси и Роналду.

Пауло Дибала хорошо знаком и с Лионелем Месси, и с Криштиану Роналду. Выделять кого-то одного из них Пауло не стал. Он отрицает, что подписание Криштиану в Ювентус стало для него плохой новостью.

"Мои друзья говорили так, что я играю с Месси в национальной команде, а потом Ювентус взял и подписал Криштиану, но я отвечал, что они не правы", — заявил Дибала El Pais.

"Кто бы не хотел играть с лучшими? Я могу учиться у них каждый день. Мы говорим о двух феноменах. Это игроки, которые на две ступени выше остальных".

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"У меня хорошие отношения с Криштиану. Мы часто и долго разговариваем – про Ювентус, про сборные, но также и про вещи, не связанные с футболом. Та же история и с Лео, наши отношения значительно выросли. Мы – часть группы, игроки которой шутят друг с другом".

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Пауло Дибала.
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