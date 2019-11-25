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Три удаления в матче Лечче с Шаховым против Кальяри

Три удаления в матче Лечче с Шаховым против Кальяри
18:29 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Украинец Андрей Шахов провел на поле 69 минут.

Лечче в домашнем матче 13-го тура Серии А сыграл вничью с Кальяри. Проведение встречи было запланировано на вчера, но поединок перенесли на сегодня из-за ливня.

Кальяри вышел вперед на 30-й минуте матча. Жоао Педро реализовал пенальти. В середине второго тайма Раджа Наингголан удвоил преимущество гостей.

Лечче сократил отставание на 82-й минуте усилиями Джанлуки Лападулы, который реализовал пенальти. В компенсированное время Марко Кальдерони сравнял счет.

Отметим, что в концовке поединка арбитр встречи удалил трех футболистов — нападающего Лападулу из Лечче и двух игроков Кальяри (защитника Фабрицио Каччаторе и голкипера Робина Ульсена).

Украинский полузащитник Лечче Андрей Шахов вышел в старте команды и провел на поле 69 минут. Для хавбека это восьмой поединок за клуб в сезоне.

Лечче с 11 очками идет на 17-м месте в Серии А, отрыв от зоны вылета составляет два очка. Кальяри занимает четвертое место в турнирной таблице.

В следующем туре 30 ноября Лечче на выезде сыграет против Фиорентины. Кальяри 2 декабря дома примет Сампдорию.

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Серия А, Чемпионат Италии, ФК Лечче, Новости футбола, Андрей Шахов.
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