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Букмекеры в 15 раз больше верят в успех Манчестер Сити в матче против Шахтера

Букмекеры в 15 раз больше верят в успех Манчестер Сити в матче против Шахтера
18:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Букмекеры дали прогноз на матч "Манчестер Сити" - "Шахтер".

26 ноября в Англии состоится футбольный матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и донецким "Шахтером".

Букмекеры считают абсолютными фаворитами поединка подопечных Хосепа Гвардиолы.

Лидер букмекерского дела - контора William Hill на победу "Манчестер Сити" принимает ставки с коэффициентом 1,17. Ничья оценивается в 7,50, успех украинского клуба - в 15,00.

В первом туре нынешней Лиги чемпионов команды встречались 18 сентября в Харькове. Гости уверенно победили - 3:0. Голы: Марез (24), Гюндоган (38), Габриэль Жезус (76).

Положение команд в группе С после 4-х туров "Манчестер Сити" - 10 очков, "Шахтер" - 5, "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 5, "Аталанта" (Италия) - 1.

В своих национальный чемпионатах "МС" идет на 3-м месте (28 очков). Впереди - "Ливерпуль" (37) и "Лестер" (29). "Шахтер" вне конкуренции в украинской Премьер-лиге - 43 очка. Это на 13 пунктов больше, чем у идущего вторым киевского "Динамо".

Поединок рассудит словенская бригада. Главный арбитр - 40-летний Слава Винчич, лайнсмены - Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, четвертый рефери - Раде Обренович.

Встреча "Манчестер Сити" - "Шахтер" пройдет во вторник на стадионе "Сити оф Манчестер" (он же "Этихад"), которая способна вместить 55 тысяч 97 зрителей.

Матч начнется в 22.00. В прямой трансляции его покажет телеканал "Футбол 1".

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ФК Шахтер, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, Тарас Степаненко, ЛЧ, УПЛ.
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