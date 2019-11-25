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Золотой мяч получил нового обладателя

Золотой мяч получил нового обладателя
19:55 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Будущего обладателя Золотого мяча известили о победе.

Тем не менее, для общественности его имя держится в секрете.

Как сообщает журналист Франческ Агилар, будущего обладателя Золотого мяча известили о победе.

Однако его имя держится в секрете для общественности и СМИ. Сообщается, что будущий обладатель уже отпраздновал свою победу.

По мнению экспертов, трофей скорее всего достанется защитнику Ливерпуля и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейку. Коэффициент на его победу составляет 1.50. Вторым в списке идет Лионель Месси с коэффициентом 3.00. Замыкает тройку лидеров Криштиану Роналду с котировкой 9.00. Далее идет Садио Мане (26.00) и Рахим Стерлинг (67.00)

Украинский бодибилдер Горобец одержал 15 победу подряд

Напомним, что в списке претендентов на Золотой мяч 30 футболистов. Церемония награждения состоится 2 декабря.

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Криштиану Роналду, Золотой мяч, Лионель Месси.
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