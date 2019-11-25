Сабо: Я вытянул Шевченко со дна

Новости спорта:Легендарный игрок Динамо и тренер сборной Украины Сабо рассказал о ситуации с Шевченко.

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением о наставнике сборной Украины Андрее Шевченко.

«До чемпионата Европы Шевченко никуда не уйдет, а вот когда у него закончится контракт с УАФ, то он может оказаться в Италии. И, скорее всего, так и произойдет, потому что „Милан“ — это его второй родной клуб. Ну, и немаловажным фактором является зарплата, которая может вырасти в 5-6 раз.

Если руководство красно-черных решится сделать предложение Шевченко, то он пойдёт туда работать со своим тренерским штабом. До этого, естественно, он выдвинет свои условия в том числе по поводу усиления команды. Даёте деньги на новых игроков — получите моё согласие и подпись в контракте. Не выделяете финансы — извините и до свидания. Если Шевченко летом уйдет в «Милан», то никто не должен его критиковать. Ведь он сделал очень много для сборной Украины. Дай бог ему здоровья и везения.

Я очень много в него вложил. А ведь Шевченко мог бы пропасть! Я вытянул Андрея со дна и сделал из него футболиста. У него были очень серьёзные проблемы. Он приходил на тренировки с давлением 180/40. В свою очередь, мы не допускали его к занятиям. Я его вызывал к себе и говорил: «Знаешь, Андрюша, ты сегодня не будешь тренироваться. Сходи лучше в лес, прогуляйся». Я видел в Шевченко талант, поэтому забрал его из «Динамо-2» в первую команду. Тогда ему было всего 17 лет. Андрея удалось спасти вместе с президентом клуба Григорием Суркисом, к которому я обратиться за помощью. Григорий Михайлович со своими людьми встречались с компанией Андрея. С теми ребятами Шевченко курил и делал другие нехорошие вещи. В результате той встречи, нам удалось вырвать молодого футболиста из плохой компании и он со временем раскрылся, став тем Шевченко, которого знают во всем мире.

Он ещё не стал топ-тренером, но обязательно им будет. Он большой молодец и разбирается в футболе. Мы видели, что во время игры он может изменить стиль и тактику. У него есть мозги и он должен стать великим специалистом", — приводит слова Сабо Footboom.