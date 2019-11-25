Моуринью мечтает третий раз выиграть Лигу чемпионов

Новости спорта:Для очередного триумфа португальцу нужно как минимум выйти из группы.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал свой предстоящий дебют в Лиге чемпионов во главе Шпор. Португалец считает, что завтрашний матч с Олимпиакосом станет одним из двух шагов к плей-офф.

«Люблю этот турнир как и все, кто связан с футболом. О победе в Лиге чемпионов мечтает каждый. Не каждому удается выиграть Лигу чемпионов, а я делал это дважды. Конечно, мечтал бы выиграть турнир и в третий раз, но сейчас не время говорить об этом. Пока нужно выйти в 1/8 финала», — цитирует слова Моуринью uefa.com.

«У нас есть два матча, чтобы обеспечить себе участие в плей-офф, на этом мы и сосредоточимся. Но нужно четко понимать, что завтра легко нам не будет. В Афинах была ничья, так что разница в классе между командами не так уж велика. Хочу заразить команду страстью, знаниями и опытом. Но все зависит от футболистов, и болельщики должны всегда быть с командой и поддерживать ее. Впереди два важнейших домашних матча, которые мы должны выиграть».

Португалец отметил, что способен добиться результата со своей командой без усиления в ближайшее трансферное окно.

«Мне не нужны другие игроки. Я доволен теми, что у меня уже есть. Просто нам нужно время. Этих ребят я знаю хорошо, ведь мои команды не раз играли против них. В этом сезоне Премьер-лигу нам не выиграть, но мы можем это сделать в следующей кампании. Не обещаю, что так и будет, но мы способны сделать это».

В матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов Тоттенхэм на выезде не сумел обыграть Олимпиакос (2:2).

Перед отчетным туром Тоттенхэм занимает вторую строчку в группе В, имея в активе 7 очков. Олимпиакос замыкает квартет команд с одним очком за четыре игры.

Встреча пятого тура группового этапа между Шпорами и Олимпиакосом состоится завтра, 26 ноября. Стартовый свисток на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум прозвучит в 22:00 по киевскому времени.